شينخوا: الصين وروسيا وإيران ناقشت برنامج طهران النووي مع وكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء بأن ممثلي الصين وروسيا وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتمعوا مع مدير الوكالة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.



وجاء الاجتماع المشترك يوم الخميس عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبكين هذا الأسبوع.



وذكرت شينخوا أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للآراء حول دور الوكالة في عملية التسوية السياسية والدبلوماسية للبرنامج النووي الإيراني، أذ أبدت الصين دعمها لحوار إيران مع كل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.