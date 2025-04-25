بلومبرغ: الصين تدرس إعفاء بعض البضائع الأميركية من الرسوم الجمركية

أفادت بلومبرغ نيوز بأن الحكومة الصينية تدرس تعليق رسومها الجمركية البالغة 125 بالمئة على بعض الواردات الأميركية.



وكشف التقرير نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تدرس إلغاء الرسوم الإضافية على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان.