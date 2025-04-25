سيول تقترح على واشنطن "اتفاقا شاملا" لتجنب رسوم جمركية مرتفعة

اقترحت سيول على واشنطن "اتفاقا شاملا" لتجنب رسوم جمركية مرتفعة، وفق ما أعلن وزير المال الكوري الجنوبي، في وقت تحدثت الإدارة الأميركية عن إمكان التوصل إلى حل وسط الأسبوع المقبل.



وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن وزير المال تشوي سانغ-موك ووزير التجارة آن دوك-جيون اللذين يزوران واشنطن، عقدا محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، و"تبادلا وجهات النظر حول السياسات الأميركية في مجال الرسوم الجمركية".



وأفادت الوزارة بأن كوريا الجنوبية اقترحت مسودة اتفاق يمكن تنفيذها قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية البالغة 90 يوما في 8 تموز.



وأشار وزير المال تشوي سانغ-موك الى أن الحكومة الكورية الجنوبية "أعربت عن موقفها القائل بضرورة منح إعفاءات واستثناءات في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الكورية".



وتُصدّر كوريا الجنوبية نسبة كبيرة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وسيتأثر قطاعا أشباه الموصلات والسيارات المهمان بالرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها بنسبة 25%.



وأكد الوزير أن بلاده تعتزم إجراء مزيد من النقاشات مع غرير الذي سيسافر إلى سيول لحضور اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) المقرر عقده يومي 15 و16 أيار.



من جهته، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا "مثمرا جدا" مع حكومة كوريا الجنوبية، قائلا للصحافة: "سنتحدث عن الشروط الفنية اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا توصلنا إلى اتفاق" بحلول ذلك الوقت.