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منظمة الصحة العالمية: تدمير المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوما بالسودان

أخبار دولية
2025-04-25 | 01:50
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منظمة الصحة العالمية: تدمير المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوما بالسودان
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منظمة الصحة العالمية: تدمير المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوما بالسودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوما (الورم الفطري)، وهو مرض مداريّ مُعدٍ يصيب خصوصا الفئات المحرومة، قد دُمّر في الخرطوم بسبب الحرب في السودان. 
     
وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان لوكالة فرانس برس: "لقد تضرر مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم بشدة جراء الحرب وتعرض لدمار كبير".
          
وفي مقطع فيديو تلقته فرانس برس، يظهر مركز الأبحاث متضررا بشكل كبير، إذ يمكن خصوصا رؤية أسقف منهارة ورفوف مقلوبة ووثائق متناثرة.
     
وقال أحمد فحل مؤسس المركز: "فقدنا كل المحتوى الموجود في بنوكنا البيولوجية وكانت فيها بيانات منذ أكثر من 40 سنة"، مضيفا أن هذا وضع "يصعب تحمله".
     
ولا يزال متعذرا على السلطات الصحية الوصول إلى موقع المركز، مما يحول دون "إجراء أي تقييم للأضرار"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 
     
وأكدت المنظمة لفرانس برس أن المركز الذي تأسس عام 1991 برعاية جامعة الخرطوم هو الوحيد في العالم المخصص لدراسة الورم الفطري.
     
وكان المركز يستقبل كل عام 12 ألف مريض، وفقا لمؤسسه. 
     

أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية

تدمير

المركز

المايستوما

السودان

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