بالصور- عمليات إخلاء جديدة لمخيمات مهاجرين في تونس

فككت السلطات التونسية مجددا الخميس مخيمات موقتة لمهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أقاموها في بساتين زيتون بوسط شرق البلاد، وسط تسارع العودة "الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم.



وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن وحدات من الحرس الوطني أضرمت النار في خيَم نُصبت في هذه المخيمات. وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن وحدات من الحرس الوطني أضرمت النار في خيَم نُصبت في هذه المخيمات.



وأعلن حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني، أن نحو 2500 شخص في وضع غير نظامي أُجبروا على مغادرة المواقع في هنشير القرقني في منطقة العامرة. وكشف أنه تم إجلاء نحو 800 آخرين من مخيم أولاد حمد قرب جبنيانة.



وأوضح للصحافة أن "استراتيجية الدولة هي ألا تكون تونس مكانا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين أو عبورهم. وتونس تنسق مع بلدان الانطلاق والدول المضيفة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان العودة الطوعية". وأعلن حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني، أن نحو 2500 شخص في وضع غير نظامي أُجبروا على مغادرة المواقع في هنشير القرقني في منطقة العامرة. وكشف أنه تم إجلاء نحو 800 آخرين من مخيم أولاد حمد قرب جبنيانة.وأوضح للصحافة أن "استراتيجية الدولة هي ألا تكون تونس مكانا لاستقرار المهاجرين غير النظاميين أو عبورهم. وتونس تنسق مع بلدان الانطلاق والدول المضيفة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان العودة الطوعية".