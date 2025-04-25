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مصادر لرويترز: ترامب يستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
أخبار دولية
2025-04-25 | 02:31
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مصادر لرويترز: ترامب يستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
كشفت ستة مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في أيار.
وتأتي هذه الصفقة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
ترامب
صفقة أسلحة
السعودية
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