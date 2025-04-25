نتنياهو يقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس في منشور على منصة إكس، بعدما كانت ردود الفعل على رحيله باردة إلى حد كبير في إسرائيل.



وجاء في الرسالة التي نشرت على حساب رئيس الوزراء باللغة الإنكليزية: "تعرب إسرائيل عن تعازيها الخالصة للكنيسة الكاثوليكية والمجتمع الكاثوليكي في كل أنحاء العالم بوفاة البابا فرنسيس. فليرقد بسلام".