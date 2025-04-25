مسؤول باكستاني لفرانس برس: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند

أفاد مسؤول إداري كبير في الشطر الباكستاني من كشمير، بأنّ القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.



وقال سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس: "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".



ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهند من كشمير والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.