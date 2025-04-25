الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد من دروز سوريا يزور مقاما دينيا في إسرائيل
أخبار دولية
2025-04-25 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفد من دروز سوريا يزور مقاما دينيا في إسرائيل
يتوجه قرابة 600 رجل دين درزي الجمعة من سوريا إلى إسرائيل للمشاركة في إحياء مناسبة دينية، وفق ما أفاد مصدران محليان وكالة فرانس برس، في ثاني زيارة من نوعها منذ الشهر الماضي.
وتأتي الزيارة في إطار تقليد سنوي متّبع منذ أكثر من 140 عاما ويقضي بزيارة رجال دين دروز من لبنان وسوريا والأردن مقام النبي الشعيب في منطقة الجليل في الفترة الممتدة بين 22 و25 نيسان من كل عام. وتوقفت تباعا مشاركة دروز البلدان الثلاثة في هذا التقليد خصوصا بعد نكبة عام 1948.
وقال أبو يزن، مختار بلدة حضر الواقعة في مرتفعات الجولان التي تحتل إسرائيل قسما منها، والمشارك في الزيارة لوكالة فرانس برس إن "400 رجل دين من البلدة ومن مدينة جرمانا (إحدى ضواحي دمشق) سيتوجهون إلى اسرائيل، بعدما رفع الجانب الاسرائيلي أسماءهم إلينا".
ويتولى الجانب الإسرائيلي نقلهم في حافلات من نقطة إسرائيلية مستحدثة شمال البلدة الواقعة في محافظة القنيطرة، وفق المختار.
ومن محافظة السويداء، يشارك أكثر من 150 رجل دين في الزيارة، وفق ما أفاد مصدر محلي فرانس برس. وقال إن الوفد "أبلغ الحكومة السورية باعتزامه التوجه إلى إسرائيل، من دون ان يتلقى موافقة أو رفضا".
ويعتزم الوفد المبيت لليلة واحدة، بموافقة إسرائيلية، وفق المصدرين.
وقال أبو يزن: "طلبنا البقاء لأسبوع لزيارة المقام وأبناء طائفتنا ولكن الطرف الإسرائيلي لم يسمح لنا إلا بليلة واحدة تحت اشرافه"، مشددا على أن هدف الزيارة "ديني فقط"، في وقت يثير تكرارها انتقادات.
أخبار دولية
دروز
سوريا
إسرائيل
التالي
مقتل قائد عسكري روسي كبير في انفجار سيارة في موسكو
مسؤول باكستاني لفرانس برس: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-14
وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل
أخبار دولية
2025-03-14
وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل
0
أخبار دولية
2025-03-13
إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى الدروز في سوريا
أخبار دولية
2025-03-13
إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى الدروز في سوريا
0
أخبار دولية
2025-03-10
إسرائيل تعلن إستعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا
أخبار دولية
2025-03-10
إسرائيل تعلن إستعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا
0
أخبار لبنان
2025-03-28
جنبلاط: ضغوط اميركية على لبنان لدفعه نحو التطبيع ومحاولة اسرائيلية لاستقطاب دروز سوريا
أخبار لبنان
2025-03-28
جنبلاط: ضغوط اميركية على لبنان لدفعه نحو التطبيع ومحاولة اسرائيلية لاستقطاب دروز سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:20
روسيا قد تزود إيران بنحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2025
أخبار دولية
07:20
روسيا قد تزود إيران بنحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2025
0
أخبار دولية
07:12
ترامب يبدي انفتاحه على لقاء قادة إيران
أخبار دولية
07:12
ترامب يبدي انفتاحه على لقاء قادة إيران
0
أخبار دولية
06:41
الصين: من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:41
الصين: من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
06:26
العراق يرسل وفدا إلى دمشق لدراسة تشغيل خط أنابيب نفطي عبر سوريا
أخبار دولية
06:26
العراق يرسل وفدا إلى دمشق لدراسة تشغيل خط أنابيب نفطي عبر سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
07:09
ليبرون جيمس يتعرض لضربة في وجهه خلال مباراة... وكاميرا ترصده يتظاهر بالألم! (فيديو)
رياضة
07:09
ليبرون جيمس يتعرض لضربة في وجهه خلال مباراة... وكاميرا ترصده يتظاهر بالألم! (فيديو)
0
أمن وقضاء
05:39
يتجوّل كمتشرّد وجامع للخردة فيراقب السيارات المركونة ليسرق من داخلها... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:39
يتجوّل كمتشرّد وجامع للخردة فيراقب السيارات المركونة ليسرق من داخلها... وشعبة المعلومات توقفه
0
اخبار البرامج
2025-01-05
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
اخبار البرامج
2025-01-05
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
0
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
2
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...
3
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
4
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
5
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
6
أمن وقضاء
04:17
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
أمن وقضاء
04:17
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
7
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
05:45
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
8
حال الطقس
03:30
طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...
حال الطقس
03:30
طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More