مقتل قائد عسكري روسي كبير في انفجار سيارة في موسكو

ذكر موقعا ماش وشوت الروسيان أن ضابطا كبيرا في الجيش الروسي قتل بعد انفجار سيارة في بلدة بالاشيخا في منطقة موسكو.



وكشف موقع ماش أن القائد العسكري هو ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.



ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة تلك التقارير.



ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من السلطات بشأن ما حدث أو تفاصيل حول هوية القائد العسكري المستهدف.



وذكرت منصة بازا الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.