وزير النفط: إيران ستعزز التعاون مع روسيا في القطاعين الزراعي والمصرفي

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال زيارته إلى موسكو، أن إيران ستعزز التعاون مع روسيا في القطاعين الزراعي والمصرفي، وستزيل العوائق في كل مجالات التعاون بين البلدين.وعززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ووقعت معاهدة شراكة استراتيجية مع طهران في كانون الثاني. ويخضع كلا البلدين لعقوبات غربية.