عراقجي يتوجه إلى عُمان لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة

يتوجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان الجمعة لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدّم في الجولتين السابقتين.



ومن المقرّر أن يرأس عراقجي وفدا دبلوماسيا وفنيا متخصّصا لإجراء محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.



وسيمثل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة في المحادثات المقرّرة السبت.

