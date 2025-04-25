مجلس الشيوخ الباكستاني يرفض اتهامات الهند بشأن كشمير: لا أساس لها

أعلن مجلس الشيوخ الباكستاني أنّه وافق بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" بأنّ باكستان مسؤولة عن أعنف هجوم على المدنيين منذ سنوات في كشمير المقسمة بين الجارتين.



ويقول النص الذي أصدره مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني: "نرفض كلّ المحاولات غير الضرورية والتي لا أساس لها من الصحة لربط باكستان بالهجوم"، و"ندين الحملة الخبيثة المدبّرة من قبل السلطات الهندية"، محذرا من أن باكستان "مستعدّة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".