العراق يرسل وفدا إلى دمشق لدراسة تشغيل خط أنابيب نفطي عبر سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق أرسل وفدا إلى دمشق لدراسة إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي الذي ينقل الخام عبر سوريا إلى موانئ البحر المتوسط.



وذكر المكتب في بيان، أن الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، سيلتقي رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.



وأشار الى أن "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها... من أي خروقات أو تهديدات محتملة"



وذكر البيان أن الجانبين سيبحثان أيضا "توسعة فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".