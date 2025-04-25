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الصين: من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-04-25 | 06:41
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الصين: من الضروري الاستعداد &quot;للسيناريو الأسوأ&quot; في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
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الصين: من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت الصين أنه من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية العالية الأخطار مع الولايات المتحدة.
     
وقالت وزارة التجارة في بيان: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها".

أخبار دولية

الصين

الحرب التجارية

الولايات المتحدة

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