ترامب: تم استغلالنا لسنوات...

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تم استغلالها لسنوات طويلة وتم معاملتها بشكل غير عادل في التجارة.



كلام ترامب جاء خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء النرويجي للتباحث في فوائد اتفاق تجاري.