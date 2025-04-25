ترامب يبدي انفتاحه على لقاء قادة إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه منفتح على لقاء المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي أو رئيس البلاد، وذلك ردا على سؤال من مجلة تايم في مقابلة جرت يوم 22 نيسان عما إذا كان يعتزم عقد لقاء مع أي منهما وسط المحادثات النووية التي تجرى بين البلدين.