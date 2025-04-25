روسيا قد تزود إيران بنحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2025

أعلنت روسيا وإيران أن موسكو قد تزود طهران بكمية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، لكن السعر لم يتم الاتفاق عليه بعد.



وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أثناء زيارة لموسكو، إن الاتفاق لم يكتمل بعد لكن الدولتين تعملان على إبرامه في أسرع وقت ممكن.



وذكر باك نجاد أن هناك الكثير من الضبابية في سوق النفط العالمية، بما في ذلك تأثير حروب الرسوم الجمركية.



ولفت الى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، سيتخذون قرارات لضمان استقرار السوق.



ولم يوضح ما قد تنطوي عليه هذه القرارات.