ترامب تحدث هاتفيا مع شي حول الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تحدّث مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمقابلة نشرتها مجلة "تايم".



وفيما نفت الصين خوض مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، أشار ترامب الى أنّه يتوقع أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت المجلّة الأميركية.



وقال ترامب في مقابلة مع تايم أُجريت الثلاثاء: "هناك رقم سيشعرون بالارتياح عنده ولكن لا يُمكنكم السماح لهم بجني تريليون دولار منّا".



