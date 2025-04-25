ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خططه لإبرام اتفاقات مختلفة مع دول منها روسيا وإيران والسعودية.



وتوقع ترامب في مقابلة مع مجلة تايم، انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل توسطت فيها إدارة ترامب الأولى.



ولفت الى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعقد اتفاقا مع إيران.



وقال إن إدارته تجري محادثات مع الصين لإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وإن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل به.



وتنفي بكين حتى الآن إجراء ما تصفه واشنطن بالمحادثات.

وفي سياق آخر، لفت ترامي الى أن شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو عام 2014 ستبقى تابعة لروسيا.



ونُقل عن ترامب قوله "ستبقى القرم مع روسيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يُدرك ذلك".