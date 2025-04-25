فرنسا ساعدت في إجلاء 115 شخصا من غزة هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ساعدت في إجلاء 115 شخصا من غزة هذا الأسبوع وإنهم وصلوا بالفعل إلى فرنسا.وشدّدت الوزارة في الوقت نفسه على أن فرنسا تظل تعارض التهجير القسري لسكان غزة.