الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على اتهامها بمحاولة اغتيال

أخبار دولية
2025-04-25 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على اتهامها بمحاولة اغتيال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيران تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على اتهامها بمحاولة اغتيال

استدعت إيران سفير هولندا للاحتجاج على "اتهامات باطلة" من الاستخبارات الهولندية التي قالت إنها متورطة في "محاولة اغتيال" مواطن إيراني مقيم في البلد المذكور.
     
وجاء في تقرير الاستخبارات الهولندية السنوي، أنه من المرجّح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة اغتيال رجل إيراني يعيش في مدينة هارلم في حزيران العام الماضي.
     
وقام وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الخميس باستدعاء السفير الإيراني لتوضيح المسألة، بحسب ما أكد متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.
     
وأوردت وكالة إرنا الرسمية للانباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت هذه الاتهامات، معتبرة أن أي تورط إيراني في عمليات اغتيال "لا أساس له من الصحة".
     
وقالت في بيان: "من المؤسف أن الجهاز الدبلوماسي الهولندي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ثم يستدعي السفير الإيراني بناء على هذه الكذبة السخيفة".
     
 

أخبار دولية

تستدعي

السفير

الهولندي

للاحتجاج

اتهامها

بمحاولة

اغتيال

LBCI التالي
المغرب يطلق مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة
روته: أميركا وحلفاؤها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-08

الحكومة الهولندية: وزير الخارجية استدعى السفير الإسرائيليّ لدى هولندا

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-08

رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-27

وزير العدل بعد لقائه السفير الهولندي: لإصلاح القضاء في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

الخارجية العراقية تستدعي السفير اللبناني لدى بغداد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:51

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 78 شخصًا على الأقل خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
10:32

ترامب غادر إلى روما في الرحلة الخارجية الأولى في ولايته الثانية

LBCI
أخبار دولية
10:30

وزير خارجية سوريا يرفع العلم الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

LBCI
أخبار دولية
10:24

زيلينسكي: العثور على أجزاء أميركية في صاروخ كوري شمالي أطلقته روسيا على كييف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

بري في دردشة: الاميركيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في ١٨ الشهر من القرى التي ما زال يحتلها ولكنه سيبقى في ٥ نقاط وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك

LBCI
أخبار دولية
2025-01-25

المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-02-18

فون دير لايين لكيلوغ: الاتحاد الأوروبيّ يريد التعاون مع واشنطن لسلام "عادل" في أوكرانيا

LBCI
فنّ
13:58

طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
أخبار دولية
07:10

ترامب: تم استغلالنا لسنوات...

LBCI
أخبار لبنان
06:41

عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...

LBCI
أخبار دولية
00:54

لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:45

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

LBCI
خبر عاجل
12:29

لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

LBCI
أمن وقضاء
02:43

هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية

LBCI
أخبار لبنان
13:33

محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح

LBCI
أمن وقضاء
04:17

القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4

LBCI
فنّ
13:58

طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

LBCI
حال الطقس
03:30

طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More