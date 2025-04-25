إيران تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على اتهامها بمحاولة اغتيال

استدعت إيران سفير هولندا للاحتجاج على "اتهامات باطلة" من الاستخبارات الهولندية التي قالت إنها متورطة في "محاولة اغتيال" مواطن إيراني مقيم في البلد المذكور.وجاء في تقرير الاستخبارات الهولندية السنوي، أنه من المرجّح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة اغتيال رجل إيراني يعيش في مدينة هارلم في حزيران العام الماضي.وقام وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الخميس باستدعاء السفير الإيراني لتوضيح المسألة، بحسب ما أكد متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.وأوردت وكالة إرنا الرسمية للانباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت هذه الاتهامات، معتبرة أن أي تورط إيراني في عمليات اغتيال "لا أساس له من الصحة".وقالت في بيان: "من المؤسف أن الجهاز الدبلوماسي الهولندي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ثم يستدعي السفير الإيراني بناء على هذه الكذبة السخيفة".