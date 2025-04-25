ترامب: قريبون جدًا من إبرام اتفاق في شأن الرسوم الجمركية مع اليابان

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة قريبة جدًا من إبرام اتفاق في شأن الرسوم الجمركية مع اليابان.

وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصينيّ شي جين بينغ، لكنّه لم يحدّد موعدًا لذلك التواصل.



وأوضح أنّه سيقدم التفاصيل "في الوقت المناسب".