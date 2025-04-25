مقتل 11 مدنيا علويا في وسط سوريا في مداهمات لقوات الأمن خلال 24 ساعة

قتل 11 مدنيا علويا على الأقل في وسط سوريا أثناء مداهمات نفذتها قوات الأمن في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة، ما أثار حالة من الرعب في صفوف السكان.



وقال المرصد إن "11 علويا على الأقل، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية" من دون أن تتضح الأسباب الفعلية لذلك.

