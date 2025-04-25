الاتحاد الأوروبيّ منح الحماية لأكثر من 400 ألف طالب لجوء في 2024

أفادت وكالة إحصاء تابعة للاتحاد الأوروبيّ بأنّ التكتل منح الحماية لـ437,900 طالب لجوء في عام 2024، بزيادة 7% عن العام السابق.



ولفتت "يوروستات" إلى أنّ ثلثي الطلبات المقبولة كانت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.



وشكّل السوريون والأفغان والفنزويليون الفئة الأكبر من الذين تم منحهم الحماية في دول الاتحاد الـ27، كما هو الحال عليه منذ سنوات.



لكن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، قررت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024.



ويواجه الاتحاد الأوروبيّ ضغوطًا لتشديد القيود على الهجرة.