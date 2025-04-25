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زيلينسكي: العثور على أجزاء أميركية في صاروخ كوري شمالي أطلقته روسيا على كييف

أخبار دولية
2025-04-25 | 10:24
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زيلينسكي: العثور على أجزاء أميركية في صاروخ كوري شمالي أطلقته روسيا على كييف
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زيلينسكي: العثور على أجزاء أميركية في صاروخ كوري شمالي أطلقته روسيا على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الصاروخ الذي أطلقته روسيا على كييف هو من صنع كوريا الشمالية ويحتوي على عشرات المكونات التي تنتجها شركات أميركية. 
     
وقال زيلينسكي على إكس إن "الصاروخ الذي أودى بمدنيين في كييف كان يحتوي على ما لا يقل عن 116 مكونا من دول أخرى، ومعظمها، للأسف، من صنع شركات أميركية"، داعيًا إلى ممارسة مزيد من "الضغوط" والعقوبات على كل من موسكو وبيونغ يانغ.
     

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