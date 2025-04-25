وزير خارجية سوريا يرفع العلم الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، واصفا اللحظة بأنها "تاريخية" بعد 14 عاما من نزاع دام ومدمر.



وقالت سانا إن "وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يرفع علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك".



وقال الشيباني في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية من نيويورك بعد رفعه العلم: "هذه الخطوة خطوة انتظرها السوريون طيلة 14 سنة".



وأكّد أن الإدارة السورية الجديدة منفتحة للعالم وتمد يدها إلى المجتمع الدولي، لافتا الى أن ما تحتاج إليه المقابلة بالمثل من هذا المجتمع الدولي.



وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الامن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.



وقال في تصريحاته: "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية. أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".



وأضاف: "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري. هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".