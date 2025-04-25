ترامب غادر إلى روما في الرحلة الخارجية الأولى في ولايته الثانية

غادر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى روما حيث يحضر السبت مع زوجته ميلانيا جنازة البابا فرنسيس الى جانب قادة من كل أنحاء العالم.



وهذه الرحلة الخارجية الأولى للرئيس الاميركيّ منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني.



ومن المقرر أن يصل الى العاصمة الايطالية قرابة الساعة 22,50 بالتوقيت المحليّ.



وقال قبل مغادرته إنّه سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش الجنازة.