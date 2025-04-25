وزارة الصحة في غزة: استشهاد 78 شخصًا على الأقل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" استشهاد 78 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.



وفي الإجمال، استقبلت مستشفيات القطاع الفلسطينيّ 84 جثة، من بينها ست جثث لأشخاص استُشهدوا في أيام سابقة، و168 جريحا، حسب وزارة الصحة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.



وقالت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

