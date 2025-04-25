600 رجل دين من الطائفة الدرزية عبروا إلى الداخل الاسرائيليّ

عبر 600 رجل دين من الطائفة الدرزية، من بلدة حضر وقرى الجولان المحيطة في ريف محافظة القنيطرة السورية إلى الداخل الاسرائيليّ، في زيارة دينية الى مقام النبي شعيب في الجليل المحتل.



وقد سمح وزير الدفاع إسرائيل كاتس للوفد الديني الذي دخل اليوم، المبيت في إسرائيل لليلة واحدة.



الزيارة التي تأتي ضمن فعالية روحية درزية تقضي بزيارة النبي شعيب أواخر نيسان من كل عام، كان قاطعها دروز سوريا والاردن ولبنان بعد نكبة العام 1948.