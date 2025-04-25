ويتكوف التقى ببوتين لمناقشة خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

التقى ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بالرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشروط تخشى كييف وحلفاؤها الأوروبيون أن تحقق فوائد كبيرة للغاية لموسكو.



وتأتي أحدث زيارة في أعقاب محادثات جرت هذا الأسبوع قاوم فيها المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون بعض المقترحات الأميركية في شأن كيفية تسوية الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.