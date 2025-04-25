زيلينسكي: القرم تابعة لأوكرانيا وموقفنا ثابت

كرر الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ شبه جزيرة القرم تعود الى أوكرانيا رغم أن روسيا ضمتها في 2014.



وأكّد أنّ موقف كييف من هذه المسألة "ثابت" رغم الضغوط الأميركية.



وقال زيلينسكي للصحافيين: "موقفنا يبقى ثابتًا كل الأراضي المحتلة موقتا تابعة إلى أوكرانيا".



وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأميركية لإنهاء النزاع تتضمن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.