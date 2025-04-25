الصين تنتقد أميركا بسبب "إساءة استخدام" الرسوم الجمركية أخيراً

انتقد محافظ البنك المركزي الصيني الولايات المتحدة لتهديدها الاستقرار المالي العالمي من خلال "إساءة استخدامها" للرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب أحدث التحركات التي اعتبرها الجانبان جهودا لتهدئة حربهما التجارية.



وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في بيان في ختام اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي: "إساءة استخدام الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة انتهكت بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، وقوضت بشكل خطير نظام الحوكمة متعدد الأطراف القائم على القواعد، ووجهت ضربة قوية للنظام الاقتصادي العالمي، وأضرت بالاستقرار والنمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي".



وأضاف أن "ذلك أدى أيضا إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية"، وهو الأمر الذي هدد الاستقرار المالي العالمي وفرض تحديات على الدول الناشئة والنامية.



وذكر بان أن هناك حاجة ملحة لأن تعمل البلدان على تعزيز تنسيق السياسات وتشجيع تحرير التجارة.