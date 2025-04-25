ترامب: أوكرانيا لم توقع حتى الآن على اتفاقية في شأن المعادن الأرضية النادرة

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ أوكرانيا لم توقع حتى الآن على اتفاقية في شأن المعادن الأرضية النادرة.



وعبّر عن أمله في اتمام ذلك على الفور.



وقال ترامب: "لم تُوقع أوكرانيا، برئاسة فولوديمير زيلينسكي، على الوثائق النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بالغة الأهمية مع الولايات المتحدة".



وأضاف: "لقد تأخرت ثلاثة أسابيع على الأقل".



وأمل أن تُوقع فورًا.



وأكّد أنّ العمل على اتفاقية السلام الشاملة بين روسيا وأوكرانيا يسير بسلاسة.