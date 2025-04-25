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العراق سينقل 220 ألف طن من القمح إلى الشعب السوريّ "كهدية"
أخبار دولية
2025-04-25 | 16:45
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العراق سينقل 220 ألف طن من القمح إلى الشعب السوريّ "كهدية"
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب أنّ العراق سينقل 220 ألف طن من القمح إلى الشعب السوري "كهدية"، وفق ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وقال مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة: "إنّ على الرغم من أن واردات القمح وغيره من المواد الأساسية لا تخضع للعقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة، فإنّ التحديات التي تعوق توفير التمويل اللازم لإبرام اتفاقات تجارية تمنع الموردين العالميين من بيع المنتجات لسوريا".
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