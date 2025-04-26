الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله أراضي اسرائيل.



وقال الجيش في بيان: "إثر انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض صاورخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".