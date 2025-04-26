عشرات الجرحى وتضرر عدد كبير من المباني جراء زلزال في الإكوادور

أسفر زلزال بلغت قوّته 6,3 درجات عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وألحق أضرارا بنحو 180 مبنى وتسبّب بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة إسميرالداس الساحلية الإكوادورية الجمعة، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات.



وكان قد سُجِّل، في حصيلة سابقة، سقوط ما لا يقل عن 20 جريحا.



ووفقا لخدمات الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، أصيب الضحايا بجروح في الرأس وجروح أخرى وتضرر 135 منزلا على الأقل جرّاء الهزة التي شعر بها سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة كيتو.