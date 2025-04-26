رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة

حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، قائلا إنه لا ينبغي استخدام الغذاء "كأداة سياسية"، وذلك بعد ساعات من نفاد مخزونات البرنامج التابع للأمم المتحدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على الإمدادات.



وقال كارني على موقع إكس: "أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتو أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن استخدام الغذاء كأداة سياسية".



وأضاف: "يجب ألا يتحمل المدنيون الفلسطينيون عواقب جرائم حماس الإرهابية. ويجب السماح لبرنامج الأغذية العالمي باستئناف عمله لإنقاذ الأرواح".