الاتحاد الأوروبي: ثمة "عمل كثير" يجب إتمامه قبل الاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم

أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، أنّ "ثمة عملا كثيرا أمامنا" يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن "لتجنّب" الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وقال المسؤول في خلال مؤتمر صحفي في نهاية أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأميركية: "ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية".