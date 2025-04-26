البنك الدولي: على الدول النامية التوصل "سريعا" لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن من مصلحة الدول النامية التوصل سريعا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.



وقال بانغا في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "يجب التوصل سريعا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لأنه كلما تأخرت هذه المفاوضات، كانت الآثار سلبية على الجميع".



وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى.



وقال: "نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح".



وردّ رئيس البنك الدولي أيضا على انتقادات وجّهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق هذا الأسبوع، قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يجب أن "يكسبا ثقة الحكومة" الأميركية.