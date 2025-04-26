باريس تعتزم استعادة جهاديين فرنسيين محتجزين في العراق

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس ستُعيد جهاديين فرنسيين محتجزين في العراق يُطالبون منذ فترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم في فرنسا.وخلال مقابلة مع قراء صحيفة "لا فوا دو نور" الفرنسية، سأل أحدهم دارمانان إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في العراق إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير: "نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في إيران أو في أي مكان آخر".وأضاف: "على الرعايا الفرنسيين أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في فرنسا. أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة رعاياها وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج".