الدفاع المدني في غزة: أكثر من 30 مفقودا في ضربة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا أدت الى استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، ويخشى أن "أكثر من 30" شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "طواقمنا تمكنت من انتشال 4 شهداء و5 إصابات" إثر غارة استهدفت منزلا جنوب مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 30 شخصا تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من الوصول إليهم بسبب انعدام المعدات اللازمة.