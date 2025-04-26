لقاء محتمل بين زيلينسكي وترامب في روما

أفاد مسؤول أوكراني كبير، بأن لقاء محتملا قد يعقد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في روما حيث يشارك الرجلان في مراسم جنازة البابا فرنسيس.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "قد يلتقي الرئيسان".



وأكد ترامب ليل الجمعة - السبت أن كييف وموسكو التي غزت أوكرانيا قبل ثلاث سنوات "قريبتان جدا من اتفاق".

