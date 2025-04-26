رئيس وزراء باكستان: بلادنا مستعدة "للدفاع عن سيادتها"

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها" على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند بعد هجوم فتاك في كمشير.



وقال شريف في خلال مراسم عسكرية: "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن"، مهددا بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بامدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.



وأكد شريف استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم، لافتًا الى أن باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق.