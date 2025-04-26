إيران تعرض وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان

عرضت إيران التوسط بين الهند وباكستان، بعد تصعيد عسكري في أعقاب هجوم دام في كشمير تلقي نيودلهي باللوم فيه على إسلام أباد.



وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي "استعداد إيران لبذل جهودها الحميدة للمساعدة في تخفيف التوتر" في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحق دار.



وكتب عراقجي في منشور على اكس أن بلاده "مستعدة لبذل مساعيها الحميدة" لحل النزاع.