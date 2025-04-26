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مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لهدنة لخمس سنوات في قطاع غزة مع إطلاق الرهائن
أخبار دولية
2025-04-26 | 04:28
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مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لهدنة لخمس سنوات في قطاع غزة مع إطلاق الرهائن
أعلن مسؤول في حركة حماس، أن الحركة مستعدة لـ"صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "حماس مستعدة لصفقة بتبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات"، بينما من المقرر أن يلتقي وفد من الحركة في وقت لاحق السبت بوسطاء في القاهرة.
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