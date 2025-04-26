ترامب وزيلينسكي عقدا اجتماعا "مثمرا للغاية" خلال جنازة البابا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدا اجتماعا "مثمرا للغاية" قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس.وقال مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إن "الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي التقيا على انفراد اليوم وأجريا نقاشا مثمرا للغاية".