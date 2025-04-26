زيلينسكي وترامب إتفقا على اللقاء مجددًا اليوم

أعلن متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأخير التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب لمدة 15 دقيقة تقريبًا في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان اليوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجددًا في وقت لاحق اليوم لإجراء مزيد من المحادثات.وأظهرت صور نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين جالسين مقابل بعضهما البعض في منتصف قاعة رخامية، دون وجود أي من مساعديهما في الجوار.وأظهرت صورة أخرى نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين واقفين في نفس المكان، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.