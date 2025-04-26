نحو 50 موقوفا في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول

أعلنت النيابة العامة في اسطنبول توقيف نحو 50 من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض والمسجون منذ نهاية آذار أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيق بفساد يطاله.



وجاء في بيان للنيابة العامة في اسطنبول: "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا" في اسطنبول وأنقرة خصوصا، و"تم توقيف 47 منهم".