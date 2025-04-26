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بوتين: الهجوم الأوكراني على كورسك فشل
أخبار دولية
2025-04-26 | 07:02
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بوتين: الهجوم الأوكراني على كورسك فشل
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع مصور نشره الكرملين اليوم السبت أن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية فشل فشلًا ذريعًا، مؤكدًا أن ذلك سيمهد الطريق لنجاحات للجيش الروسي في المستقبل.
وظهر بوتين في المقطع وهو يتلقى تقريرًا من رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف الذي أبلغه بأن القوات الأوكرانية طردت من آخر جزء من منطقة كورسك كانت تسيطر عليه منذ الهجوم الذي شنته في آب 2024.
وأكد جيراسيموف لبوتين الدور الذي لعبه جنود من كوريا الشمالية في النجاحات العسكرية الروسية في كورسك.
أخبار دولية
الهجوم
الأوكراني
كورسك
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